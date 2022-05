Federmoda Ragusa | Daniele Russino a Roma

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 maggio 2022)– Anche il presidente provinciale, ha partecipato all’assemblea generale della federazione tenutasi anel corso della quale è stato eletto il nuovo presidente nazionale. Si tratta di Giulio Felloni, imprenditore del tessile abbigliamento a Ferrara. Federazione Moda Italia rappresenta circa 30.000 imprese con oltre 72.000 addetti. Felloni rimarrà in carica per il prossimo quinquennio. “Faccio i migliori auguri di buon lavoro al neopresidente nazionale – sottolinea– e sono stato subito in sintonia con le sue parole soprattutto quando ha detto che veniamo da due anni complessi ai quali dovremo rispondere con iniziative e progetti che promuovano il Made in Italy. Occorre, però, la massima chiarezza sulla normativa, ...