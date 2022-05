Eurovision stravaganti: tutti i look più eccentrici dei cantanti a Torino (Di venerdì 13 maggio 2022) È proseguita la competizione canora sul palco del Pala Olimpico di Torino con la seconda parte delle semifinali il 12 maggio 2022. All’Eurovision Song Contest, i cantanti in gara – tra cui un attesissimo Achille Lauro su un toro meccanico – si sono impegnati a dare il massimo sia nelle loro esibizioni musicali, che in fatto di stile. Vi raccomandiamo... L'esibizione di fuoco di Achille Lauro, eliminato dalla finale dell'Eurovision Non ha deluso il pubblico il cantante romano di Stripper (anche se i suoi sforzi non sono stati ripagati dai giudici). Al fianco di Boss Doms, Lauro ha infatti inscenato una delle sue performance eccentriche a cui ha abituato Sanremo nelle sue ultime edizioni. Si è aggiudicato così una menzione d’onore per i ... Leggi su diredonna (Di venerdì 13 maggio 2022) È proseguita la competizione canora sul palco del Pala Olimpico dicon la seconda parte delle semifinali il 12 maggio 2022. All’Song Contest, iin gara – tra cui un attesissimo Achille Lauro su un toro meccanico – si sono impegnati a dare il massimo sia nelle loro esibizioni musicali, che in fatto di stile. Vi raccomandiamo... L'esibizione di fuoco di Achille Lauro, eliminato dalla finale dell'Non ha deluso il pubblico il cantante romano di Stripper (anche se i suoi sforzi non sono stati ripagati dai giudici). Al fianco di Boss Doms, Lauro ha infatti inscenato una delle sue performance eccentriche a cui ha abituato Sanremo nelle sue ultime edizioni. Si è aggiudicato così una menzione d’onore per i ...

Advertising

Gpzap2 : ...non è che con abiti discutibili e stravaganti con qualche tattoo con un po' di trucco o cavalcando un finto toro… - ilamedri : Mi fa un po' ridere come all'Eurovision Achille Lauro passi come uno fra tanti e non sempre come quello dagli abiti… - msbluetardis : willy wonka sotto acidi e i suoi amici dell'accademia circense molto stravaganti ma mi sono piaciuti #Eurovision - ALBiNA64972872 : E QUESTI DA DOVE SONO USCITI FUORI STRAVAGANTI #Eurovision ???????????????? - f1cimpix : rega io li amo e tutto ma capite che non si può vincere l'eurovision così? bisogna essere animati coatti stravaganti -