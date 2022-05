Eurovision 2022: super flop di Achille Lauro ed Emma Muscat, fuori dai 25 finalisti (Di venerdì 13 maggio 2022) Nulla di fatto per i “quasi” italiani in gara ad Eurovision Song Contest 2022. La tanto chiacchierata presenza di Achille Lauro al concorso europeo con la bandiera di San Marino si è rivelata un disastro: il cantante di origini romane è stato eliminato per direttissima in semifinale. Non sappiamo ancora se la sua eliminazione sia dovuta soprattutto dal televoto, dal poco gradimento delle giurie nazionali o se da un mix di entrambi i sistemi di voto; quel che è certo è che la super-performance con gabbie dorate, un toro meccanismo, una chitarra spara fuochi d’artificio e persino un inatteso bacio sulle labbra fa Lauro e il suo collega di sempre Boss Doms non ha portato a casa i risultati sperati. Sogno concluso subito anche per l’italiana d’adozione Emma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 13 maggio 2022) Nulla di fatto per i “quasi” italiani in gara adSong Contest. La tanto chiacchierata presenza dial concorso europeo con la bandiera di San Marino si è rivelata un disastro: il cantante di origini romane è stato eliminato per direttissima in semifinale. Non sappiamo ancora se la sua eliminazione sia dovuta soprattutto dal televoto, dal poco gradimento delle giurie nazionali o se da un mix di entrambi i sistemi di voto; quel che è certo è che la-performance con gabbie dorate, un toro meccanismo, una chitarra spara fuochi d’artificio e persino un inatteso bacio sulle labbra fae il suo collega di sempre Boss Doms non ha portato a casa i risultati sperati. Sogno concluso subito anche per l’italiana d’adozione...

