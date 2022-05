Bollettino San Pio: meno ricoverati, c’è ancora un decesso (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende il numero dei ricoverati presso l’azienda sanitaria San Pio di Benevento. Dai 38 di ieri si passa ai 36 di oggi. Ci sono due dimissioni ma c’è da registrare ancora un decesso. Si tratta di una 73enne di Pago Veiano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende il numero deipresso l’azienda sanitaria San Pio di Benevento. Dai 38 di ieri si passa ai 36 di oggi. Ci sono due dimissioni ma c’è da registrareun. Si tratta di una 73enne di Pago Veiano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

