Zicchieri lascia la Lega. Il numero due dei deputati del Carroccio contro Salvini: “È mancata la lealtà” (Di giovedì 12 maggio 2022) Francesco Zicchieri, vicepresidente del Gruppo Lega alla Camera, è passato al gruppo Misto, accusando Matteo Salvini di slealtà in relazione alle nomine interne e di responsabilità nella crisi del partito. Ne ha dato notizia in anteprima Il Foglio, che ha riportato lo screenshot di un testo del messaggio in chat dello stesso deputato laziale, oltre che raccogliendo il suo sfogo molto amaro. «Salvini mi ha deluso – ha detto Zicchieri al quotidiano – non è un leader che mantiene gli impegni, non ha nemmeno il senso dell’amicizia». Il motivo del clamoroso addio? «La goccia che ha fatto traboccare il vaso riguarda il Dipartimento dello sport: il mio impegno non è stato riconosciuto né nei tavoli né come referente». LEGGI ANCHE Regione Lazio, Laura Corrotti aderisce a FdI. Il gruppo: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Francesco, vicepresidente del Gruppoalla Camera, è passato al gruppo Misto, accusando Matteodi sin relazione alle nomine interne e di responsabilità nella crisi del partito. Ne ha dato notizia in anteprima Il Foglio, che ha riportato lo screenshot di un testo del messaggio in chat dello stesso deputato laziale, oltre che raccogliendo il suo sfogo molto amaro. «mi ha deluso – ha dettoal quotidiano – non è un leader che mantiene gli impegni, non ha nemmeno il senso dell’amicizia». Il motivo del clamoroso addio? «La goccia che ha fatto traboccare il vaso riguarda il Dipartimento dello sport: il mio impegno non è stato riconosciuto né nei tavoli né come referente». LEGGI ANCHE Regione Lazio, Laura Corrotti aderisce a FdI. Il gruppo: ...

