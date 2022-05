Vicenza-Cosenza in tv: date, orari e diretta streaming andata playout Serie B 2021/2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà Vicenza-Cosenza la sfida di andata playout di Serie B 2021/2022. Le due formazioni sono riuscite ad evitare la retrocessione diretta grazie alle vittorie nell’ultima giornata di campionato rispettivamente contro Cittadella e Alessandria, ed ora torneranno in campo per evitare di scivolare in Serie C. La gara di andata è in programma al Romeo Menti giovedì 12 maggio alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta sui canali di SkySport e in streaming su DAZN. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE LA GARA DI RITORNO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Saràla sfida didi. Le due formazioni sono riuscite ad evitare la retrocessionegrazie alle vittorie nell’ultima giornata di campionato rispettivamente contro Cittadella e Alessandria, ed ora torneranno in campo per evitare di scivolare inC. La gara diè in programma al Romeo Menti giovedì 12 maggio alle ore 20.30 e sarà trasmessa insui canali di SkySport e insu DAZN. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE LA GARA DI RITORNO SportFace.

