Concorso Internazionale di Musica, un 13enne sannita vince il premio “Città di Pesaro” (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (Bn) – Salvatore Ruggiero, oboista di 13 anni, è risultato vincitore in ex aequo del prestigioso premio “Città di Pesaro”. La cerimonia di premiazione, a cui hanno partecipato i primi classificati delle diverse categorie di età e di strumenti previste nell’ambito del Concorso, si è svolta presso la Sala “Adele Bei” del Palazzo della Provincia. A premiare il giovane talento Musicale, originario di Airola, è stato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. La giuria, presieduta dal Maestro Ernesto Palacio, ha riconosciuto al giovane oboista il massimo del punteggio nella prova di categoria in cui Salvatore Ruggiero ha mostrato tutto il suo talento eseguendo i tre tempi del Concerto in Do maggiore RV447 di Antonio Vivaldi. Nella serata finale di venerdì 6 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (Bn) – Salvatore Ruggiero, oboista di 13 anni, è risultato vincitore in ex aequo del prestigiosodi”. La cerimonia di premiazione, a cui hanno partecipato i primi classificati delle diverse categorie di età e di strumenti previste nell’ambito del, si è svolta presso la Sala “Adele Bei” del Palazzo della Provincia. A premiare il giovane talentole, originario di Airola, è stato il sindaco di, Matteo Ricci. La giuria, presieduta dal Maestro Ernesto Palacio, ha riconosciuto al giovane oboista il massimo del punteggio nella prova di categoria in cui Salvatore Ruggiero ha mostrato tutto il suo talento eseguendo i tre tempi del Concerto in Do maggiore RV447 di Antonio Vivaldi. Nella serata finale di venerdì 6 ...

Advertising

anteprima24 : ** Concorso Internazionale di Musica, un 13enne sannita vince il premio “Città di Pesaro” **… - floricerca : “Canapa è”: il concorso per il miglior olio di canapa diventa internazionale - piera_salvatori : RT @piera_salvatori: La poesia “VERSI METEORICI” finalista al Concorso Internazionale di Poesia Inedita “Il Federiciano” 2022 è stata inser… - polibari2020 : Arrivano 38 nuovi #infermieri a tempo indeterminato. I nuovi assunti, vincitori di concorso, sono per il 71% donne… - TeleBoario : Compositori e direttori d'orchestra al lavoro a Boario per scegliere l'inno della Vallecamonica. Hanno valutato 28… -