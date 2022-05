“C’è il suo nome”. Nunzio è sulla bocca di tutti: dopo l’eliminazione da Amici la ‘scoperta’ top (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra i programmi più seguiti ci sono senz’altro Amici e poi i tanti reality tra cui il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Nel talent show di Maria De Filippi sono stati tanti gli allievi che si sono messi in luce come ad esempio LDA e Nunzio. Amici offre ai suoi protagonisti una vetrina importantissima. Non solo nel loro specifico campo e quindi nella musica o nel ballo. Sono le porte della tv, a volte del cinema, insomma le porte del successo e della fama che si spalancano per loro. Vale per tutti, anche per chi è stato eliminato come ad esempio LDA e Nunzio (quest’ultimo ha recentemente fatto una sorpresa ai suoi ex compagni). Ora sono rimasti in sei: Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. In attesa della finale di Amici 21 prevista per domenica 15 maggio ecco che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra i programmi più seguiti ci sono senz’altroe poi i tanti reality tra cui il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Nel talent show di Maria De Filippi sono stati tanti gli allievi che si sono messi in luce come ad esempio LDA eoffre ai suoi protagonisti una vetrina importantissima. Non solo nel loro specifico campo e quindi nella musica o nel ballo. Sono le porte della tv, a volte del cinema, insomma le porte del successo e della fama che si spalancano per loro. Vale per, anche per chi è stato eliminato come ad esempio LDA e(quest’ultimo ha recentemente fatto una sorpresa ai suoi ex compagni). Ora sono rimasti in sei: Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. In attesa della finale di21 prevista per domenica 15 maggio ecco che ...

