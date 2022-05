Uomini e Donne, Maria De Filippi umilia Gianluca: “Con me usciresti?” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì 10 maggio 2022 sembra sia accaduto un pò di tutto. Le parole pronunciate da un cavaliere del trono over del programma di Maria De Filippi sembra che abbiano scatenato un vero e proprio caos in studio, tanto che la stessa conduttrice si è sentita in dovere di intervenire e dire la sua. Ma cosa è accaduto? Ma soprattutto chi è questo cavaliere che ha generato il caos all’interno dello studio? Uomini e Donne, un cavaliere del trono over da scandalo Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, in studio si sia venuto a creare un vero e proprio caos. Il nuovo cavaliere di questa edizione del programma, ovvero ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso della puntata di, andata in onda martedì 10 maggio 2022 sembra sia accaduto un pò di tutto. Le parole pronunciate da un cavaliere del trono over del programma diDesembra che abbiano scatenato un vero e proprio caos in studio, tanto che la stessa conduttrice si è sentita in dovere di intervenire e dire la sua. Ma cosa è accaduto? Ma soprattutto chi è questo cavaliere che ha generato il caos all’interno dello studio?, un cavaliere del trono over da scandalo Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio nel corso dell’ultima puntata di, in studio si sia venuto a creare un vero e proprio caos. Il nuovo cavaliere di questa edizione del programma, ovvero ...

