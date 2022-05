MOVIOLA – Juventus-Inter, rigore per fallo di De Ligt su Lautaro: decisione giusta? Gol Calhanoglu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Paolo Valeri ha segnalato un calcio di rigore per fallo di Matthijs De Ligt su Lautaro Martinez, nel contesto di Juventus-Inter, finale della Coppa Italia 2021/2022. Il direttore di gara italiano ha individuato una scorrettezza sull’attaccante argentino, un vero e proprio sandwich di gambe tra il difensore olandese sopra citato, Leonardo Bonucci e Martinez appunto; Lautaro danneggiato evidentemente nell’occasione specifica e penalty inevitabile. Successivamente al rigore assegnato all’Inter, gol di Calhanoglu per ristabilire la parità per 2-2 dopo la rimonta juventina con Alex Sandro e Vlahovic protagonisti nel secondo tempo. decisione giusta di Valeri? Assolutamente sì, considerando ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Paolo Valeri ha segnalato un calcio diperdi Matthijs DesuMartinez, nel contesto di, finale della Coppa Italia 2021/2022. Il direttore di gara italiano ha individuato una scorrettezza sull’attaccante argentino, un vero e proprio sandwich di gambe tra il difensore olandese sopra citato, Leonardo Bonucci e Martinez appunto;danneggiato evidentemente nell’occasione specifica e penalty inevitabile. Successivamente alassegnato all’, gol diper ristabilire la parità per 2-2 dopo la rimonta juventina con Alex Sandro e Vlahovic protagonisti nel secondo tempo.di Valeri? Assolutamente sì, considerando ...

