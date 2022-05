Guerra in Ucraina, a Kherson i volontari consegnano aiuti russi ai civili: ecco le immagini diffuse da Mosca (Di mercoledì 11 maggio 2022) Decine di persone in coda e sacchi trasportati a bordo di mezzi segnati con la lettera Z. A Kherson volontari locali distribuiscono aiuti umanitari, principalmente pacchi di cibo, alla popolazione. Le immagini sono state diffuse dal ministero della Difesa russo. La città è sotto l’occupazione russa e, secondo quanto dichiarato dal vice capo dell’amministrazione filo-russa della regione, Kirill Stremousov, il governo della regione chiederà al presidente russo, Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa. Kiev ha però fatto sapere che l'”esercito ucraino la libererà a dispetto di qualsiasi cosa dicano”. “Possono anche chiedere che la città sia annessa a Marte o Giove”, ha dichiarato Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e capo negoziatore di Kiev, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Decine di persone in coda e sacchi trasportati a bordo di mezzi segnati con la lettera Z. Alocali distribuisconoumanitari, principalmente pacchi di cibo, alla popolazione. Lesono statedal ministero della Difesa russo. La città è sotto l’occupazione russa e, secondo quanto dichiarato dal vice capo dell’amministrazione filo-russa della regione, Kirill Stremousov, il governo della regione chiederà al presidente russo, Vladimir Putin di renderla parte della Federazione russa. Kiev ha però fatto sapere che l'”esercito ucraino la libererà a dispetto di qualsiasi cosa dicano”. “Possono anche chiedere che la città sia annessa a Marte o Giove”, ha dichiarato Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e capo negoziatore di Kiev, secondo ...

