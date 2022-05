Dybala Inter, Marotta: «Apprezzo le qualità, è un calciatore appetibile» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il dirigente dell’Inter Marotta ha parlato della possibilità di mettere sotto contratto lo svincolato Dybala Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport del possibile acquisto di Paulo Dybala. LE PAROLE – «È un ottimo calciatore ed è svincolato, è appetibile da grandi club. Noi in attacco siamo forti e siamo la squadra che ha fatto più gol, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi ma Apprezzo le qualità di Dybala». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il dirigente dell’ha parlato della possibilità di mettere sotto contratto lo svincolatoBeppe, ad dell’, ha parlato a Sky Sport del possibile acquisto di Paulo. LE PAROLE – «È un ottimoed è svincolato, èda grandi club. Noi in attacco siamo forti e siamo la squadra che ha fatto più gol, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi maledi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

