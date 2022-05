Depistaggio Borsellino, chieste condanne per i tre ex poliziotti del pool stragi: 11 anni e 10 mesi per Bo, 9 anni e mezzo a Mattei e Ribaudo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e il sostituto Stefano Luciani hanno chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi di carcere per Mario Bo e a 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti imputati di calunnia (aggravata dall’aver favorito Cosa Nostra) nel processo sul Depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. I tre ex appartenenti al pool investigativo “Falcone-Borsellino”, diretto dal questore Arnaldo La Barbera morto nel 2002, sono accusati di aver indottrinato il falso pentito Vincenzo Scarantino, inducendolo – con minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti – a dichiarare il falso per depistare le indagini. Sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e il sostituto Stefano Luciani hanno chiesto la condanna a 11e 10di carcere per Mario Bo e a 9e 6ciascuno per Fabrizioe Michele, i treimputati di calunnia (aggravata dall’aver favorito Cosa Nostra) nel processo suldelle indagini sulla strage di via D’Amelio. I tre ex appartenenti alinvestigativo “Falcone-”, diretto dal questore Arnaldo La Barbera morto nel 2002, sono accusati di aver indottrinato il falso pentito Vincenzo Scarantino, inducendolo – con minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti – a dichiarare il falso per depistare le indagini. Sulla ...

