Charlene di Monaco, Alberto le sequestra l’auto: scoppia il caos a Palazzo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alberto avrebbe sequestrato a sua moglie Charlene di Monaco l’auto. La Principessa non si sarebbe ancora del tutto ripresa e sarebbe troppo rischioso che si mettesse al volante. E intanto a Palazzo si è scatenato un putiferio. Pare infatti che sia stata Carolina a non voler più abitare sotto lo stesso tetto della cognata e per questo l’ha costretta a rifugiarsi a Roc Angel, nella dimora di campagna. Ma procediamo con ordine. Charlene di Monaco, il divieto di Alberto Alberto pare sia seriamente preoccupato per le condizioni di salute di Charlene di Monaco. La Principessa è riapparsa in pubblico per ben due volte nel giro di pochi giorni e per quanto abbia acquistato peso e sembri in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 11 maggio 2022)avrebbeto a sua mogliedi. La Principessa non si sarebbe ancora del tutto ripresa e sarebbe troppo rischioso che si mettesse al volante. E intanto asi è scatenato un putiferio. Pare infatti che sia stata Carolina a non voler più abitare sotto lo stesso tetto della cognata e per questo l’ha costretta a rifugiarsi a Roc Angel, nella dimora di campagna. Ma procediamo con ordine.di, il divieto dipare sia seriamente preoccupato per le condizioni di salute didi. La Principessa è riapparsa in pubblico per ben due volte nel giro di pochi giorni e per quanto abbia acquistato peso e sembri in ...

Advertising

yassine01937035 : RT @SkyTG24: Charlene di Monaco rilancia l'abito di jeans. Scopri come indossare l'inconico capo denim - SkyTG24 : Charlene di Monaco rilancia l'abito di jeans. Scopri come indossare l'inconico capo denim - VanityFairIt : Una bella notizia per la principessa, che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con i suoi famigliari e in partico… - IOdonna : Perfetto per la primavera. - infoitcultura : Charlene di Monaco, arrivato l'addio ad Alberto: l'annuncio spiazza tutti -