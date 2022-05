‘Una vita per Pola’, Zecchi racconta l’esodo istriano (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Si svolgerà venerdì 13 maggio 2022, alle ore 18, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza della Scala 2 a Milano, la presentazione del fumetto “Una vita per Pola, storia di una famiglia istriana”. La Graphic novel scritta dal filosofo e scrittore Stefano Zecchi, che sarà presente all’evento, è edita da Ferrogallico che, con questo lavoro, chiude la trilogia dell’Adriatico orientale dopo “Foiba rossa. Norma Cossetto: storia di un’italiana” e “Nino Benvenuti: il mio esodo dall’Istria”. La manifestazione, dal titolo “Percorso del Ricordo, Storie di Esodi”, è organizzata dal Comitato 10 Febbraio. Parteciperanno, oltre a Zecchi, anche il consigliere comunale Samuele Piscina; l’insegnante e referente milanese del Comitato 10 Febbraio Carla Cruccu; il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino e lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Si svolgerà venerdì 13 maggio 2022, alle ore 18, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza della Scala 2 a Milano, la presentazione del fumetto “Unaper Pola, storia di una famiglia istriana”. La Graphic novel scritta dal filosofo e scrittore Stefano, che sarà presente all’evento, è edita da Ferrogallico che, con questo lavoro, chiude la trilogia dell’Adriatico orientale dopo “Foiba rossa. Norma Cossetto: storia di un’italiana” e “Nino Benvenuti: il mio esodo dall’Istria”. La manifestazione, dal titolo “Percorso del Ricordo, Storie di Esodi”, è organizzata dal Comitato 10 Febbraio. Parteciperanno, oltre a, anche il consigliere comunale Samuele Piscina; l’insegnante e referente milanese del Comitato 10 Febbraio Carla Cruccu; il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio Emanuele Merlino e lo ...

