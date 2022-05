Una Vita, anticipazioni 10 maggio: Miguel e Daniela fanno l'amore (Di martedì 10 maggio 2022) L'amore tra Miguel e Daniela trionferà a Una Vita. I due, stando alla trama della puntata in onda il 10 maggio, si lasceranno andare alla passione e faranno l'amore e poi si confesseranno tutta la verità. Il giovane ritornerà sereno, ma il giorno dopo scoprirà che la sua amata è andata via. Nel frattempo, Anabel riuscirà ad impedire che la lite tra suo padre e Aurelio finisca male, ma poi litigherà con il genitore e lui deciderà di mandarla in convento. Puntata Una Vita 10 maggio: è passione tra Miguel e Daniela, ma poi lei va via Miguel coglierà in flagrante Daniela mentre era intenta a cercare delle prove contro i suoi nonni e la accuserà di averlo soltanto preso in giro. La ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022) L'tratrionferà a Una. I due, stando alla trama della puntata in onda il 10, si lasceranno andare alla passione e faranno l'e poi si confesseranno tutta la verità. Il giovane ritornerà sereno, ma il giorno dopo scoprirà che la sua amata è andata via. Nel frattempo, Anabel riuscirà ad impedire che la lite tra suo padre e Aurelio finisca male, ma poi litigherà con il genitore e lui deciderà di mandarla in convento. Puntata Una10: è passione tra, ma poi lei va viacoglierà in flagrantementre era intenta a cercare delle prove contro i suoi nonni e la accuserà di averlo soltanto preso in giro. La ...

