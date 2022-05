Ucraina: Fico,garantire diritto difesa e lavorare per pace (Di martedì 10 maggio 2022) "Giusto garantire il diritto di difesa del popolo ucraino e delle istituzioni che hanno subito un'aggressione scellerata, violenta, da parte della Federazione russa, ma è chiaro che la strada e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) "Giustoildidel popolo ucraino e delle istituzioni che hanno subito un'aggressione scellerata, violenta, da parte della Federazione russa, ma è chiaro che la strada e il ...

Advertising

EP_President : È stato un piacere parlare con il Presidente della @Montecitorio @Roberto_Fico delle sfide comuni ma anche delle op… - ottopagine : Fico: 'Ucraina? Ha diritto di difendersi. Draghi alla Camera? Vedremo' #TrentolaDucenta - iconanews : Ucraina: Fico,garantire diritto difesa e lavorare per pace - giornali_it : Ucraina: Fico e presidenti Camere Germania, Francia e Spagna, 'piano Marshall per Kiev' #9maggio #QuotidianiOnline… - TV7Benevento : Ucraina: Fico e presidenti Camere Germania, Francia e Spagna, 'piano Marshall per Kiev' - -