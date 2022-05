(Di martedì 10 maggio 2022) Arriva da, azienda milanese leader nella produzione di asciugacapelli per gli Hair-Stylist dei migliori saloni di bellezza,il nuovo, evoluzione naturale dell’apprezzatissimoAlyon®. Il nuovoDigitalyon incorpora una tecnologiain grado di incrementare eccezionalmente le prestazioni in termini di potenza e calore, migliorando e velocizzando il lavoro dei professionisti più esigenti. La nuova tecnologia, cuore diDigitalyon, ha permesso di alleggerirne il peso trovando la perfetta bilanciatura. Il cuore del nuovo apparecchio è il motore, leggerissimo, di ...

Advertising

Lopinionista : Phon digitale professionale Parlux Digitalyon®: caratteristiche e prezzi -

Estetica Magazine

...(poi il colore fu lavato via e le bestiole asciugate con il). Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offertaLe ...Rumore sordo di, ragazzi ordinati che stanno imparando come si fa una piega mossa e altri che ... si stanno cimentando con il linguaggio, acquisendo la consapevolezza che, sebbene tutti ... Anemos: potenza e silenziosità nel nuovo phon firmato Elchim