Obbligazioni Goldman Sachs in Euro nuova emissione Tasso Fisso Callable 3%

Advertising

bluerating_com : RT @bluerating_com: Obbligazioni: da Goldman Sachs nuovi bond a tasso fisso - bluerating_com : Obbligazioni: da Goldman Sachs nuovi bond a tasso fisso -

InvestireOggi.it

leggi anche Azioni ancora in calo anche senza recessione perSachs Investitori fuggono ... gli investitori cinesi stanno evitando i fondi azionari dirigendosi piuttosto in, ...Sachs, cedola e rating Vediamo nei dettagli come funzionano queste nuoveSachs. Esse staccano ogni anno in data 5 aprile una cedola lorda del 3% del valore ... Nuove obbligazioni Goldman Sachs ‘callable’ a tasso fisso in euro Goldman Sachs ha emesso nuove obbligazioni in euro callable a tasso fisso e della durata di 10 anni. Ecco come funzionano.L’operazione di CVC per la Liga spagnola prende forma: il fondo britannico ha lanciato un bond di 850 milioni di euro in obbligazioni con cui intende finanziare l’iniziativa LaLiga Impulso. Il resto d ...