Leucemia linfatica cronica | esperti a confronto sulla qualità di vita dei pazienti

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Italia circa 1.200 persone ricevono una diagnosi di(Llc), il tipo più comune di tumore ematologico che colpisce gli uomini il doppio delle donne, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 65 e i 74 anni. Una forma dia crescita lenta a causa della quale viene rilevato un numero eccessivo di linfociti immaturi (un tipo di globuli bianchi), in prevalenza nel sangue e nel midollo osseo. Grazie ai progressi della ricerca scientifica è possibile parlare oggi di remissione della malattia e iche ne sono affetti possono recuperare una buonadi. questi i temi al centro di una conferenza stampa dal titolo "Faccia a faccia con la Llc : un nuovo inizio. Riscrivere la ...

Arrivano ottime notizie dai medici dell'università della Pennsylvania che hanno annunciano: 'Trovata cura per la leucemia linfatica cronica. Arriva il farmaco salvavita'. La leucemia linfatica cronica è un tumore del sangue che consiste in un accumulo di linfociti nel sangue nel midollo osseo e negli organi linfatici, come linfonodi e milza. I medici dell'università della Pennsylvania hanno fatto questa importante scoperta. La prima giornata è dedicata in particolare alla leucemia mieloide acuta (Lma), alla leucemia linfatica cronica e alle Sindromi mieloproliferative croniche; nel corso della seconda giornata si parlerà di altri aspetti della malattia.