Laura Pausini, spacco vertiginoso e gambe pazzesche | La reazione dei fan (Di martedì 10 maggio 2022) Laura Pausini ha lasciato tutti senza parole con l’abito che ha indossato: avete visto che spacco e che gambe? Guardate. La celebre artista si prepara alla prima serata dell’Eurovision Song Contest e già i fan perdono la testa. Avete visto come si è mostrata sui social? Il suo è uno dei volti più famosi in L'articolo Laura Pausini, spacco vertiginoso e gambe pazzesche La reazione dei fan chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 10 maggio 2022)ha lasciato tutti senza parole con l’abito che ha indossato: avete visto chee che? Guardate. La celebre artista si prepara alla prima serata dell’Eurovision Song Contest e già i fan perdono la testa. Avete visto come si è mostrata sui social? Il suo è uno dei volti più famosi in L'articoloLadei fan chemusica.it.

