Gas russo a rischio: si apre una disputa sui transiti in Ucraina (Di martedì 10 maggio 2022) Kiev dichiara la «forza maggiore» sui flussi in entrata nella regione di Luhansk, occupata dai russi. Gazprom replica:?non possiamo deviare il gas su altre rotte Leggi su ilsole24ore (Di martedì 10 maggio 2022) Kiev dichiara la «forza maggiore» sui flussi in entrata nella regione di Luhansk, occupata dai russi. Gazprom replica:?non possiamo deviare il gas su altre rotte

Advertising

CarloCalenda : Oggi ci sono 30 articoli su la ex candidata dominatrice. Ho finalmente capito come andare sui giornali. Altro che p… - CarloCalenda : Non possiamo (purtroppo) liberarci subito dal gas russo e ci serve il nucleare. @Azione_it, che correrà da sola e s… - fattoquotidiano : Il ministro russo Lavrov: “Apprezziamo la posizione dell’Algeria”. Mosca rafforza i legami con il paese da cui impo… - antbar12 : RT @durezzadelviver: Nuovo studio, la Germania rischia -12% di PIL in caso di blocco del gas russo. - ruisseau : RT @artemisia_black: se le forniture europee di gas russo saranno ridotte al minimo, l'industria europea si fermerà, anche per l'impossibil… -