Anguissa resta, Tuanzebe no. E nel nuovo Napoli ha chances anche Gaetano (Di martedì 10 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Napoli, Lobotka recupera ma Anguissa resta favorito per una magli… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Lobotka recupera ma Anguissa resta favorito per una maglia da titolare - infoitsalute : SKY - Napoli, Lobotka recupera ma Anguissa resta favorito per una maglia da titolare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Lobotka recupera ma Anguissa resta favorito per una maglia da titolare - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Lobotka recupera ma Anguissa resta favorito per una maglia da titolare -