(Di martedì 10 maggio 2022) "Mi sono indentificata a lungo con il mio sport, al punto da odiarlo a morte in caso di sconfitta o di amarlo follemente quando le cose andavano bene. Ora non lo faccio più. Adesso il tennis è una ...

Advertising

Tiscali

Per il resto, Biancaè nata e cresciuta a nell'Ontario (dove anni fa emigrarono anche i genitori di Raducanu), ed è lì che i tecnici di Tennis Canada l'hanno notata nel 2011, decidendo di ...Per il resto, Biancaè nata e cresciuta a nell'Ontario (dove anni fa emigrarono anche i genitori di Raducanu), ed è lì che i tecnici di Tennis Canada l'hanno notata nel 2011, decidendo di ... Andreescu reginetta al ballo delle debuttanti Adesso il tennis è una possibilità per essere una persona migliore”. Parole e musica di Bianca Andreescu, che nel suo primo match di sempre nel tabellone principale degli Internazionali BNL ...