30 anni e non li dimostrano (Di martedì 10 maggio 2022) Nessuno ne parla e loro lavorano sotto traccia, all'ombra - e probabilmente incuranti - dei riflettori puntati sui loro coetanei campioni dello sport, del pop-rock-rap-trap o dello spettacolo Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Nessuno ne parla e loro lavorano sotto traccia, all'ombra - e probabilmente incuranti - dei riflettori puntati sui loro coetanei campioni dello sport, del pop-rock-rap-trap o dello spettacolo

Advertising

sebmes : Tra vent’anni – se ci saremo ancora – ricorderemo di questo #9maggio non le immagini a colori di #Putin davanti ai… - elio_vito : Dare la cittadinanza a chi è nato, studia in Italia non c'entra con gli sbarchi dei migranti, è un fatto di civiltà… - elio_vito : È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bis… - al_flowermoon : @Min_Dobbs Grazie Minnie ?? la cosa 'buona' è che dovrebbe essere solo influenza (che puntualmente mi viene ogni mag… - animadellafesta : @Cazzaccimiei1 Parere da vecchio biker: Due ruote col motore sono sempre pericolose, specialmente se non lo sembran… -