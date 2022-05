Uomini e Donne trono over, parla Catia: “Chi è davvero mia sorella Elisabetta” (Di lunedì 9 maggio 2022) Intervistata da “Uomini e Donne Magazine”, il settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi, la nuova dama del trono over Catia Franchi ha parlato di uno degli eventi più brutti della sua vita – il tumore che a cinquant’anni l’ha portata a operarsi – e del rapporto con la sorella minore, la famosa e chiacchierata stilista Elisabetta Franchi. Uomini e Donne, Catia Franchi parla del tumore e di sua sorella Elisabetta Le due sorelle Franchi hanno infatti un rapporto speciale, così intenso e profondo che quando Catia doveva essere operata, Elisabetta non ci ha pensato un attimo ad assentarsi da un’importante ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Intervistata da “Magazine”, il settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi, la nuova dama delFranchi hato di uno degli eventi più brutti della sua vita – il tumore che a cinquant’anni l’ha portata a operarsi – e del rapporto con laminore, la famosa e chiacchierata stilistaFranchi.Franchidel tumore e di suaLe due sorelle Franchi hanno infatti un rapporto speciale, così intenso e profondo che quandodoveva essere operata,non ci ha pensato un attimo ad assentarsi da un’importante ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - matteosalvinimi : #9maggio, una preghiera per ricordare le vittime del terrorismo, donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita… - mariannamadia : Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel c… - NonSonoKarma : RT @lisameyerildra1: Donne denunciano di essere state molestate dagli Alpini, sbam saltano fuori gli uomini che sputano veleno contro le fe… - Robydaen : RT @mariacafagna: Immaginate se in una città italiana si fosse tenuta una grande adunata di uomini provenienti dal nord Africa; immaginate… -