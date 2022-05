un Messi fermo ai pali, Pochettino: "Solo tanta sfortuna" (Di lunedì 9 maggio 2022) Con il palo e la traversa colpiti contro il Troyes, sono dieci i legni colpiti dalla Pulce Leo Messi in campionato con la maglia del Psg. La spiegazione del tecnico dei parigini, Mauricio Pochettino Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 9 maggio 2022) Con il palo e la traversa colpiti contro il Troyes, sono dieci i legni colpiti dalla Pulce Leoin campionato con la maglia del Psg. La spiegazione del tecnico dei parigini, Mauricio

Advertising

Alessdan1 : @CristinaMolendi Le pennellate, i tocchi lievi. Messi nel posto giusto. Solo li, Gli Impressionisti sono emozione p… - SimoneBellandi1 : @AndreaBitetto @Cardocan1 @MaxLap7 @uolller @scatto_da_fermo @Ponzietto se disponi di Suurbier Krol Haan Neeskens V… - AwP3R_GC : RT @EntropicBazaar: (Fermo restando che il neoliberalismo regola per deregolamentare...). (La risposta è *fotteteneve* dello spin NATO, ri… - Flavr7 : RT @EntropicBazaar: (Fermo restando che il neoliberalismo regola per deregolamentare...). (La risposta è *fotteteneve* dello spin NATO, ri… - EntropicBazaar : (Fermo restando che il neoliberalismo regola per deregolamentare...). (La risposta è *fotteteneve* dello spin NATO… -