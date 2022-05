Napoli | rivoluzione tra i pali | addio a Meret e Ospina | chi li sostituirà

(Di lunedì 9 maggio 2022) Da tempo ilè legato alla spinosa situazione dei portieri. Alexnon ha fornito le garanzie richieste, mentre il contratto di Davidè in scadenza a giugno e non ci sono ancora state aperture decise per il rinnovo. Secondo Il Mattino, nénérimarranno alla prossima stagione. Sull’ex Udinese c’è l’interesse di Lazio e Fiorentina. FOTO: Getty –A questo punto, urge correre ai ripari, individuando quanto prima i sostituti dei due estremi difensori. Giuntoli segue attentamente Luís Maximiano del Granada: il suo valore si aggira sui 12 milioni di euro, con i contatti iniziati da qualche settimana. C’è anche tanta Serie A sulla lista dei desideri azzurra: Juan Musso (Atalanta), Guglielmo ...

Advertising

Moixus1970 : RT @capuanogio: #Napoli pronto a una rivoluzione tra i pali: non resteranno né #Ospina né #Meret, la decisione è presa. I partenopei guarda… - capuanogio : #Napoli pronto a una rivoluzione tra i pali: non resteranno né #Ospina né #Meret, la decisione è presa. I partenope… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Mani sullo scudetto', Tuttosport: 'Allegri divide e impera', Il Mattino: 'Rivoluzione… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Mani sullo scudetto', Tuttosport: 'Allegri divide e impera', Il Mattino: 'Rivoluzione… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Mani sullo scudetto', Tuttosport: 'Allegri divide e impera', Il Mattino: 'Rivoluzione… -

ilmattino.it

... per la prestigiosa rivista RollingStone rapper 'giovane e fortissimo di' lo aveva detto: ' ... Mi piace pensare di dar vita a unae di diffondere un'immagine che crei amozioni. ...Che tipo di problemi 'Laarancione, Viktor Yushenko al potere, la volontà di aderire ... Read More Sport Serie A: Torino -0 - 1, gol di Fabian Ruiz decide match 7 Maggio 2022 Il ... Napoli, rivoluzione in piazza del Plebiscito: basta buio, arrivano le luci d'artista e le proiezioni in 3D Il giocatore del Bologna è nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. Il club azzurro potrebbe rifarsi il look a centrocampo."Rivoluzione tra i pali: Meret e Ospina lasciano Napoli" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Dopo anni di antagonismo, la scelta: né Ospina né Meret resteranno al Napoli la prossima stagione ...