Naomi Michelini | chi è la nipote di Elisabetta Franchi e figlia di Catia? Età | madre | padre | Uomini e Donne | Tomaso Trussardi | altezza | foto | Instagram

Advertising

Il Quotidiano Della Calabria

Evidentemente non è proprio rigidissima se si tratta di parenti, visto che sua nipote(figlia di sua sorella Catia, oggi protagonista a Uomini e donne ) ad appena 27 anni lavora già ...... Medici, The X - Files, The Man in the High Castle) e James Dormer (Strike Back, Medici) con... Fortitude, Altered Carbon) dirige i primi 4 dei nuovi episodi, mentre Jan Maria(I Medici,... Naomi Michelini, chi è Anni, Trussardi, Wikipedia, Instagram E’ mamma di due ragazzi, Milos e Naomi Michelini, quest’ultima assistente della zia nella maison. La donna è molto affezionata ai nipoti Ginevra e Leone, figli di Elisabetta. Collabora nell’azienda ...La relazione tra i due però è stata subito smentita. Vita privata Catia ha due figli, Milos e Naomi Michelini, ed ha due nipoti Ginevra e Leone. La sua passione principale è lo sport, infatti pratica ...