Lecce, Sticchi Damiani: «Stagione straordinaria. Indice di liquidità? Sono d’accordo» (Di lunedì 9 maggio 2022) Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Anch’io Sport sulle frequenze di Rai Radio 1 sulla Stagione dei giallorossi Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Anch’io Sport sulle frequenze di Rai Radio 1 sulla Stagione dei giallorossi. Le sue dichiarazioni: Lecce – «Risultato straordinario perché la squadra avendo delle giuste ambizioni, era stata costruita da tanti giovani e di proprietà per scelta. E’ stato un anno difficile visto anche le avversarie competitive che vi erano. Il nostro progetto parte in casa, la maggior parte di noi è legata al territorio, e questo è in controtendenza da quello che sta accadendo con i vari fondi stranieri che ci Sono». SERIE A – «Noi ci siamo dati ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022), presidente del, ha parlato a Radio Anch’io Sport sulle frequenze di Rai Radio 1 sulladei giallorossi, presidente del, ha parlato a Radio Anch’io Sport sulle frequenze di Rai Radio 1 sulladei giallorossi. Le sue dichiarazioni:– «Risultato straordinario perché la squadra avendo delle giuste ambizioni, era stata costruita da tanti giovani e di proprietà per scelta. E’ stato un anno difficile visto anche le avversarie competitive che vi erano. Il nostro progetto parte in casa, la maggior parte di noi è legata al territorio, e questo è in controtendenza da quello che sta accadendo con i vari fondi stranieri che ci». SERIE A – «Noi ci siamo dati ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#SticchiDamiani presidente del #Lecce parla della promozione dei salentini ?? - aldoolaf81 : RT @NackaSkoglund89: Red bird ha il Tolosa in portafoglio. È come se li stesse acquistando Sticchi Damiani del Lecce. Che è meglio di Zhang… - serieB123 : SerieB La Serie A non basta al presidente: “Devo parlare col tecnico” - infoitinterno : Lecce, Sticchi Damiani svela: “Ecco come ho convinto Corvino a tornare” - TgrRaiPuglia : L'intervista di @antoniognoni73 al presidente @OfficialUSLecce, Sticchi Damiani -