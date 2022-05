La cessione di Rugani apre le porte a un clamoroso scambio con un baby campione (Di lunedì 9 maggio 2022) Daniele Rugani non è stato in grado in questi anni di dimostrarsi un giocatore adatto a grandi palcoscenici e per questo la Juve cerca altro. Acquistare un giovane di belle speranze è sicuramente un investimento molto importante che permette di poter puntare al futuro senza spendere delle cifre particolarmente esose, per questo motivo Daniele Rugani è stato acquistato anni fa dalla Juventus dall’Empoli, in modo tale da poter costruire la difesa del futuro, ma purtroppo il suo rendimento non è mai stato all’altezza delle aspettative della vigilia. Daniele Rugani Juventus (Lapresse)Ci sono dei giocatori che all’inizio della propria carriera sembrano essere davvero molto promettenti, per questo motivo le grandi squadre cercano di acquistarli immediatamente per poter anticipare la concorrenza dei rivali. Daniele ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Danielenon è stato in grado in questi anni di dimostrarsi un giocatore adatto a grandi palcoscenici e per questo la Juve cerca altro. Acquistare un giovane di belle speranze è sicuramente un investimento molto importante che permette di poter puntare al futuro senza spendere delle cifre particolarmente esose, per questo motivo Danieleè stato acquistato anni fa dalla Juventus dall’Empoli, in modo tale da poter costruire la difesa del futuro, ma purtroppo il suo rendimento non è mai stato all’altezza delle aspettative della vigilia. DanieleJuventus (Lsse)Ci sono dei giocatori che all’inizio della propria carriera sembrano essere davvero molto promettenti, per questo motivo le grandi squadre cercano di acquistarli immediatamente per poter anticipare la concorrenza dei rivali. Daniele ...

nickjerseyboy : @MarcelloChirico DeSciglio Kean Arthur Alex Sandro Bernardeschi Rugani Queste sarebbero le cessioni da fare asso… - Zeno45740934 : Vabbè dai...in compenso l'agente di #Vlahovic chiederà la cessione entro il 31 agosto... Ma non preoccupatevi, nel… - Diegosper : @MaurizioJj per me gatti può rimanere solo al posto di rugani. Li ci serve uno forte ( come poteva essere rudiger).… - sipri81 : @AJG_Official Ma Alex Sandro chi te lo prende? Rugani non penso che il suo eventuale sostituto prenda molto meno di… - Christi89971146 : @Gianpaolo_5 Infatti io questa estate non ho criticato la cessione di demiral ma il fatto di averlo venduto ed sostituto con Rugani -