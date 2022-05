Ha partecipato al Grande Fratello anni fa, conquistando i cuori di tutti – la riconoscete oggi? (Di lunedì 9 maggio 2022) Vi ricordate della cinese Man Lo Zhang, che tanti anni fa partecipò al Grande Fratello? Ecco che fine ha fatto. Sono passati diversi anni da quando Man Lo Zhang si è ritrovata a vivere nella casa più spiata d’Italia e la sua vita è cambiata molto da allora. Era il 2006 quando è andata in onda la sesta edizione del Grande Fratello e all’epoca era una semplice studentessa universitaria di 26 anni. All’interno della casa si era fatta notare per il suo carattere solare e spontaneo e, sia i coinquilini che i telespettatori hanno immediatamente iniziato ad amarla. Man Lo è originaria di Chongquing, nel centro della Cina, e si era trasferita in Italia a 23 anni per motivi di studio e perché innamorata della nostra cultura. La sua prima tappa ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 9 maggio 2022) Vi ricordate della cinese Man Lo Zhang, che tantifa partecipò al? Ecco che fine ha fatto. Sono passati diversida quando Man Lo Zhang si è ritrovata a vivere nella casa più spiata d’Italia e la sua vita è cambiata molto da allora. Era il 2006 quando è andata in onda la sesta edizione dele all’epoca era una semplice studentessa universitaria di 26. All’interno della casa si era fatta notare per il suo carattere solare e spontaneo e, sia i coinquilini che i telespettatori hanno immediatamente iniziato ad amarla. Man Lo è originaria di Chongquing, nel centro della Cina, e si era trasferita in Italia a 23per motivi di studio e perché innamorata della nostra cultura. La sua prima tappa ...

tamicheA1 : RT @Tg3web: In occasione della Festa della mamma, tornano nelle piazze italiane le azalee della fondazione Airc per la lotta al cancro. Ogg… - carmenmalmassar : @MarziaRossi13 @ladyinviolet__ Infatti la sua storia personale nulla ha a che vedere cn le sue vicissitudini avute… - __Dissacrante__ : @kiara86769608 La Russia ha partecipato per il 30%, forse, alla grande guerra. - StefaniaArciell : RT @DelleRete: Complimenti alla Rete europea delle Donne che ha partecipato oggi alla “Race for the Cure” a Roma, la più grande manifestazi… - GruppoFICamera : RT @roberto_pella: ???? Una festa e una grande gioia finalmente di nuovo in presenza, con uno sfilamento molto partecipato e atteso sul lungo… -