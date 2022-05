FIFA 22 | candidati POTM aprile Ligue 1

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’UNFP, l’associazione dei calciatori professionisti francesi, ed EA Sports hanno da poco annunciato i nomi dei 3aldidella1 Uber Eats, il premio come giocatore del mese del campionato francese! Alors oui, la 30e cérémonie des Trophées UNFP arrive à grand pas, mais on n'en oublie pas les Trophées du Joueur du Mois de @1ubereats ! Les trois nommés pour le mois d'avril sont : K.MbappéB.BourigeaudA.DelortVotez ici : https://t.co/PYZ969zMpp#TropheesUNFP pic.twitter.com/f0ZSSmaw0g— UNFP (@UNFP) May 9, 2022 A contendersi il riconoscimento saranno: Mbappé Delort Bourigeaud E’ possibile esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale https://www.tropheesunfp.com/ Nel corso della prossima settimana il vincitore otterrà una speciale card su FUT, con valori ...

L'UNFP, l'associazione dei calciatori professionisti francesi, ed EA Sports hanno da poco annunciato i nomi dei 3 candidati al POTM di aprile della Ligue 1 Uber Eats, il premio come giocatore del mese ...Torna l'appuntamento con la prediction della squadra della Settimana! Scopri alcuni dei possibili protagonisti del TOTW 34 di FIFA 22!