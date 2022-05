Aria condizionata killer, "gas tossico": come muoiono tre turisti nel resort di lusso, una fine atroce (Di lunedì 9 maggio 2022) Tragedia in un lussuoso hotel delle Bahamas: tre turisti sono stati trovati morti ma senza segni di violenza o sintomi da avvelenamento. Cosa è successo quindi? I malori e i decessi potrebbero essere collegati alla presenza di un gas tossico nelle condutture dell'Aria condizionata. Lo ha detto un altro turista del resort, citato da Leggo. Stando alla sua versione, le tre vittime sarebbero tutte statunitensi. Quella del turista però è solo un'ipotesi, che le forze dell'ordine stanno valutando nel corso delle indagini. "Tre dei nostri vicini nell'edificio accanto a noi sono morti e un quarto è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche - ha scritto in un post su Facebook l'uomo in vacanza nel resort Sandals Emerald Bay a Exuma. - Sembra che possa essere stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Tragedia in un lussuoso hotel delle Bahamas: tresono stati trovati morti ma senza segni di violenza o sintomi da avvelenamento. Cosa è successo quindi? I malori e i decessi potrebbero essere collegati alla presenza di un gasnelle condutture dell'. Lo ha detto un altro turista del, citato da Leggo. Stando alla sua versione, le tre vittime sarebbero tutte statunitensi. Quella del turista però è solo un'ipotesi, che le forze dell'ordine stanno valutando nel corso delle indagini. "Tre dei nostri vicini nell'edificio accanto a noi sono morti e un quarto è stato trasportato in elicottero in condizioni critiche - ha scritto in un post su Facebook l'uomo in vacanza nelSandals Emerald Bay a Exuma. - Sembra che possa essere stato un ...

