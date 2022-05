Papa Francesco: “La guerra è pazzia, le armi non portano mai la pace” (Di domenica 8 maggio 2022) “Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino di fronte alla pazzia della guerra. Continuiamo per favore a pregare ogni giorni il rosario per la pace. E preghiamo per i responsabili delle nazioni, perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai“. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Bergoglio ha rivolto un “saluto speciale al gruppo di rifugiati ucraini e alle famiglie che li ospitano a Macchie, presso Perugia”: secondo la Gendarmeria vaticana erano presenti in Piazza per la recita del Regina Caeli circa 20mila fedeli. “Proprio in quest’ora – ha ricordato il Pontefice – tanti i fedeli si stringono intorno alla venerata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino di fronte alladella. Continuiamo per favore a pregare ogni giorni il rosario per la. E preghiamo per i responsabili delle nazioni, perché non perdano il fiuto della gente che vuole lae sa bene che lenon lamai“. Lo ha dettoal termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Bergoglio ha rivolto un “saluto speciale al gruppo di rifugiati ucraini e alle famiglie che li ospitano a Macchie, presso Perugia”: secondo la Gendarmeria vaticana erano presenti in Piazza per la recita del Regina Caeli circa 20mila fedeli. “Proprio in quest’ora – ha ricordato il Pontefice – tanti i fedeli si stringono intorno alla venerata ...

