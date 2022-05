Isola dei Famosi | tra i Tavassi scoppia il primo battibecco | l’accaduto VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 maggio 2022)deiuntra i fratellia causa del caffè: ecco cosa è emerso dalle loro paroledei, lo scorso 21 marzo è iniziata una nuova edizione del noto reality show su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al fianco della conduttrice in questa nuova avventura troviamo Nicola Savino e Vladimir Luxuria in qualità di opinionista. L’esperienza in Honduras prosegue per tantissimi naufraghi, in gara ci sono ancora i fratelli, Guendalina ed Edordo, e ancora, Carmen con suo figlio Alessandro, Lory del Santo e Marco. Inoltre nella puntata andata in onda venerdì, sono entrate tre nuove naufraghe, Fabrizia Santarelli, Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger. Leggi anche –> clarissa selassie si espone sul legame ...