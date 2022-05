Fabian Ruiz | quanto chiede il Napoli per lasciarlo partire

(Di domenica 8 maggio 2022) Autore del gol vittoria nel match di ieri contro il Torino, da tempo aci si interroga riguardo il futuro di. Lo spagnolo – che ha un contratto in scadenza del 2023 e una valutazione di 55 milioni secondo Transfermarkt – non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a casa. FOTO: Getty –Stando a Il Corriere del Mezzogiorno, ilpotrebbe decidere di sacrificarlo se arrivasse l’offerta giusta, ossia una cifra non inferiore a 50 milioni di euro. Real Madrid e Barcellona, com’è noto, sono da tempo sulle sue tracce.

