Detto Fatto, Bianca Guaccero al veleno contro la Rai: “Non avete più …” (Di domenica 8 maggio 2022) Detto Fatto è stato per 10 anni uno dei programmi più seguiti ed apprezzati di Rai 2, ma nonostante ciò la conduttrice pochi giorni fa si è trovata a dover salutare per sempre i telespettatori. Il saluto di Bianca Guaccero però a molti è sembrato abbastanza polemico, ma come mai? Quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Detto Fatto saluta i telespettatori dopo 10 anni Per 10 lunghi anni Detto Fatto, celebre programma di Rai 2, ha intrattenuto i telespettatori. A condurre i primi anni il programma in questione è stata la bravissima Caterina Balivo sostituita poi negli anni successivi da un’altra famosa e amata collega ovvero Bianca Guaccero. E proprio quest’ultima alcuni giorni fa ... Leggi su baritalianews (Di domenica 8 maggio 2022)è stato per 10 anni uno dei programmi più seguiti ed apprezzati di Rai 2, ma nonostante ciò la conduttrice pochi giorni fa si è trovata a dover salutare per sempre i telespettatori. Il saluto diperò a molti è sembrato abbastanza polemico, ma come mai? Quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.saluta i telespettatori dopo 10 anni Per 10 lunghi anni, celebre programma di Rai 2, ha intrattenuto i telespettatori. A condurre i primi anni il programma in questione è stata la bravissima Caterina Balivo sostituita poi negli anni successivi da un’altra famosa e amata collega ovvero. E proprio quest’ultima alcuni giorni fa ...

Advertising

silvia_sb_ : Da madre lavoratrice avrei diversi aggettivi per commentare ciò che ha detto #elisabettafranchi. C’è solo una cosa… - Giorgiolaporta : 80milioni sono quasi il doppio di 49, eppure il fatto che un ex premier di #sinistra abbia detto queste cose, è sta… - CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - graziellapenati : RT @valeriabakery: Io non so perché l hai fatto( e sicuro che non lo saprò mai) ma se vuoi essere pioniere del futuro non rimanere inprig… - NicolettaPegor1 : @anto198207 @pupastra1973 Secondo me ha fatto una bruttissima figura, perché si è screditato da solo,a detto tutte… -