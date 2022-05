Torino-Napoli 0-1 | prodezza di Fabian | azzurri a +4 sulla Juve | Il video del Gol e gli highlights

(Di sabato 7 maggio 2022) Ilbatte il0-1 con un gol diRuiz, Spalletti allunga a +4di Allegri e consolida il terzo posto in classifica. Vittoria di misura per ilsul, gliche volano a +4ntus e blindano il terzo posto a due gare dalla fine. Il match-winner èRuiz che, al 73?, ruba palla a Pobega, si invola verso l’area granata e trafigge Berisha col mancino. In precedenza, Insigne si era fatto parare un calcio di rigore dal portiere albanese. Si ferma a quota sei la striscia positiva delmentre ilriesce a dare continuità ai propri risultati dopo l’affermazione sul Sassuolo. E’ la dodicesima vittoria ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Napoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 15 ??#TorinoNapoli #SFT - GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - gippu1 : Il #Torino para due rigori al #Napoli nella stessa stagione con due portieri diversi (all'andata a ipnotizzare Insi… - Toro_News : ?? | SOCIAL I migliori commenti dei tifosi granata dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli #TorinoNapoli… - CalcioNews24 : #Napoli, le parole di Spalletti dopo il successo sul #Torino ??? -

...il proprio bottino in classifica e per reagire agli ultimi due ko rispettivamente controe ... Teniamo nel mirino ilche ci ha scavalcato e non intendiamo farci raggiungere dai friulani in ...Commenta per primo0 - 1 Berisha 6,5 : prima compie un miracolo parando il calcio di rigore di Insigne, poi prende un gol evitabile facendosi sorprendere dalla conclusione di Ruiz che gli passa in mezzo ...L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la vittoria sul Torino grazie a una rete di Fabian Ruiz ...Termina 0-1 la sfida tra Torino e Napoli allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata disputano una gara discreta, ma per un errore di Pobega la squadra di Juric perde in casa interrompendo la strisc ...