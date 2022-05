“C’è il contatto”: Torino-Napoli, manca un rigore? Arriva il verdetto (Di sabato 7 maggio 2022) Sotto la lente d’ingrandimento un episodio arbitrale riguardo la partita tra Torino e Napoli, parla Marelli Si sta disputando in questi minuti la partita tra Torino e Napoli allo Stadio Olimpico Grande Torino. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e stanno dando vita a una bella partita. I partenopei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) Sotto la lente d’ingrandimento un episodio arbitrale riguardo la partita tra, parla Marelli Si sta disputando in questi minuti la partita traallo Stadio Olimpico Grande. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e stanno dando vita a una bella partita. I partenopei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Rosapeli1 : Io sì, quando intorno al c'è gente, sia al chiuso che all'aperto. Conosco molti che il covid lo stanno facendo n… - Spirito65libero : @Marnie_m21 Per forza , oggi sono solo rapporti virtuali, non c’è quasi più il contatto fisico o il guardarsi negli… - 5kyLegend : Quindi: 'Se gli avversari non si lamentano il fuorigioco non c'è' 'Se chi subisce fallo accentua il contatto, il rigore non c'è' Altro? - alexaa________ : RT @camilladallara: c’è un motivo se il contatto fisico lo accetto solo da alcune persone - legnettx : RT @camilladallara: c’è un motivo se il contatto fisico lo accetto solo da alcune persone -

I cronisti ucraini riprendono il controllo della loro storia Quelli locali sono sempre stati il primo contatto per la stampa occidentale e sono le persone di riferimento a cui chiedere cosa sta succedendo e dove, con chi è meglio parlare e a cosa dover ... Tamara Brazzi, una donna entusiasta con una penna sempre in tasca ... e lei lo è assolutamente, sia in primis un eccellente lettore, che genere di lettrice è lei e che cosa ama particolarmente leggere Quando leggo un libro è come se entrassi in contatto con lo ... Corriere della Sera Quelli locali sono sempre stati il primoper la stampa occidentale e sono le persone di riferimento a cui chiedere cosa sta succedendo e dove, con chi è meglio parlare e a cosa dover ...... e lei lo è assolutamente, sia in primis un eccellente lettore, che genere di lettrice è lei e che cosa ama particolarmente leggere Quando leggo un libro è come se entrassi incon lo ... Milan in vendita, il fondo RedBird offre un miliardo: non c’è solo Investcorp