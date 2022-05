The Wilds 2, dal 6 maggio su Prime Video (Di venerdì 6 maggio 2022) The Wilds 2: ci sarà una seconda stagione della serie in streaming su Prime Video. Anticipazioni su quando esce, trama e sul cast. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 6 maggio 2022) The2: ci sarà una seconda stagione della serie in streaming su. Anticipazioni su quando esce, trama e sul cast. Tvserial.it.

Advertising

ParliamoDiNews : The Wilds: l`isola dei naufraghi si sdoppia nella seconda stagione - - normalepersona_ : avendo appena iniziato la seconda stagione di the wilds - fndelmundo : CÓMO VA A EMPEZAR LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE WILDS CON EPIPHANY JSHDJSJSJSJSKAKS - Sono_Saffica : è uscito the wilds - arya18c : aspettando con ansia che finisca questa giornata di merda per vedermi i nuovi episodi di the wilds -