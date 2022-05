Michele Santoro scatenato sulla guerra in Ucraina Attacco frontale al Pd e al sistema dell'informazione (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il grande successo della kermesse "Pace Proibita", il popolare giornalista condivide con affaritaliani.it il suo punto di vista Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo il grande successoa kermesse "Pace Proibita", il popolare giornalista condivide con affaritaliani.it il suo punto di vista Segui su affaritaliani.it

Advertising

PiazzapulitaLA7 : 'Nessuna guerra si fa per motivi umanitari. Non esistono guerre che si fanno per motivi umanitari' Michele Santoro… - fattoquotidiano : “Prendere coscienza della propria forza è l’inizio di un cammino”. Applausi scroscianti. Sta tutta qui, in poche pa… - La7tv : #piazzapulita Sondaggio: il 43% degli italiani è contro l'invio di armi in Ucraina Michele Santoro: 'Il 99% dei pa… - JackSoraiy : RT @Moonlightshad1: Michele Santoro risponde a Gramellini. 'Mi ricorda quei bambini che a Natale salgono sulla sedia per leggere la loro l… - cheiuan : A chi pensava si fosse rincoglionito (e anche io per un attimo ho vacillato), ecco la risposta di Michele Santoro a… -