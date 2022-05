Internazionali d’Italia, Sinner in gara d’esordio con Martinez (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – Sorteggiati presso il centro WeSportUp al Foro Italico i tabelloni principali maschili e femminili degli Internazionali di Roma in scena dall’8 al 15 maggio. Fortunato Sinner che capita nella parte bassa del tabellone evitando in un colpo solo Nadal e Djokovic (testa di serie numero uno). L’esordio per l’azzurro sarà contro Pedro Martinez, ma al secondo turno potrebbe esserci subito un derby italiano con Fognini, qualora Fabio battesse Thiem. Esordi difficili per i giovani Luca Nardi e Matteo Arnaldi che affronteranno Cameron Norrie e Marin Cilic. Più morbida la prima di Flavio Cobolli che affronterà l’americano Brooksby. A Sonego, invece, toccherà Denis Shapovalov. Nel tabellone femminile buona la prima per Camila Giorgi contro l’australiana Ajla Tomljanovic, mentre Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – Sorteggiati presso il centro WeSportUp al Foro Italico i tabelloni principali maschili e femminili deglidi Roma in scena dall’8 al 15 maggio. Fortunatoche capita nella parte bassa del tabellone evitando in un colpo solo Nadal e Djokovic (testa di serie numero uno). L’esordio per l’azzurro sarà contro Pedro, ma al secondo turno potrebbe esserci subito un derby italiano con Fognini, qualora Fabio battesse Thiem. Esordi difficili per i giovani Luca Nardi e Matteo Arnaldi che affronteranno Cameron Norrie e Marin Cilic. Più morbida la prima di Flavio Cobolli che affronterà l’americano Brooksby. A Sonego, invece, toccherà Denis Shapovalov. Nel tabellone femminile buona la prima per Camila Giorgi contro l’australiana Ajla Tomljanovic, mentre Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e ...

