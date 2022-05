Diritti tv, cambia la Melandri: stop ai vincoli per l’estero (Di venerdì 6 maggio 2022) La Lega Serie A vince una battaglia importante sul fronte dei Diritti tv. Per il futuro non saranno più previsti limiti temporali e vincoli alla vendita dei Diritti di trasmissione del massimo campionato di calcio italiano all’estero. Lo ha deciso nella giornata di ieri – scrive La Gazzetta dello Sport – il Consiglio dei Ministri. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) La Lega Serie A vince una battaglia importante sul fronte deitv. Per il futuro non saranno più previsti limiti temporali ealla vendita deidi trasmissione del massimo campionato di calcio italiano al. Lo ha deciso nella giornata di ieri – scrive La Gazzetta dello Sport – il Consiglio dei Ministri. L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Diritti tv, cambia la Melandri: stop ai vincoli per l’estero per la #SerieA - __psiche__ : @GoldenLeao @liuk_00 @perchetendenza @disneyplus Ma la trama generale non verrà cambiata, hanno acquistato i diritt… - AdaElmini : RT @myrtamerlino: Settemila euro di sanzione, ma il titolare del negozio non cambia idea: 'Chi ha #figli e #famiglia non è affidabile'. Ci… - Henrico76475124 : RT @myrtamerlino: Settemila euro di sanzione, ma il titolare del negozio non cambia idea: 'Chi ha #figli e #famiglia non è affidabile'. Ci… - MBerberi : RT @myrtamerlino: Settemila euro di sanzione, ma il titolare del negozio non cambia idea: 'Chi ha #figli e #famiglia non è affidabile'. Ci… -