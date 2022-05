Covid, in Campania 5.009 positivi e indice di contagio al 17,1%. RIcoveri in calo (Di venerdì 6 maggio 2022) In Campania ci sono 5.009 casi di positività, rilevati a fronte di 29.204 test processati (21.052 antigenici e 8.152 molecolari). È quanto comunica l’unità di crisi della Regione. Hanno dato esito positivo 4.433 test antigenici e 576 tamponi molecolari. I morti sono quattro. Ad oggi ci sono 694 (-6 rispetto a ieri) ricoverati in degenza e 40 (+1) pazienti in terapia intensiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) Inci sono 5.009 casi dità, rilevati a fronte di 29.204 test processati (21.052 antigenici e 8.152 molecolari). È quanto comunica l’unità di crisi della Regione. Hanno dato esito positivo 4.433 test antigenici e 576 tamponi molecolari. I morti sono quattro. Ad oggi ci sono 694 (-6 rispetto a ieri) ricoverati in degenza e 40 (+1) pazienti in terapia intensiva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

