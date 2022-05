Brian Eno: Google e Amazon sono simboli del capitalismo del controllo (Di venerdì 6 maggio 2022) L'artista inglese presenta due nuove opere site specific in Trentino e discute a tutto tondo di economia dell'attenzione, musica generativa e grandi successi pop. Senza dimenticare l'impegno per l'ambiente Leggi su repubblica (Di venerdì 6 maggio 2022) L'artista inglese presenta due nuove opere site specific in Trentino e discute a tutto tondo di economia dell'attenzione, musica generativa e grandi successi pop. Senza dimenticare l'impegno per l'ambiente

Advertising

leorenas1 : Ragazzi, stamattina non ho tanto tempo, devo lottare con …l’hardware culinario, chiamiamolo così, unica memoria res… - ParliamoDiNews : Brian Eno X Trentino, le 2 installazioni, quando e dove visitarle e 4 (bei) pensieri su arte, musica, natura | GQ I… - zazoomblog : Brian Eno: Google e Amazon sono simboli del capitalismo del controllo - #Brian #Google #Amazon #simboli - VoceDelTrentino : Il grande «Brian Eno for Trentino»: in agosto due installazioni del musicista britannico nei castelli trentini - - contkat : RT @rockolpoprock: Brian Eno: 'C’è più musica interessante oggi che in passato' -