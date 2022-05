All'Ucraina mandiamo anche armi per colpire i russi. La gaffe e la retromarcia del ministro (Di venerdì 6 maggio 2022) La lista delle armi fornite dall'Italia alla russia resta top secret per non provocare la russia. A spiegarlo davanti alle commissioni riunite Difesa di Camera e Senato è il ministro Lorenzo Guerini. Sono almeno «tre» i «motivi» per i quali l'Italia ha secretato «la lista degli armamenti che» il nostro Paese «sta fornendo all'Ucraina: per non far percepire alla parte russa in termini provocatori questa attività, avendo cura di non enfatizzarne la comunicazione; per non rendere note le eventuali vulnerabilità e criticità delle forze armate ucraine» e «perché in certi casi i Paesi produttori di armi hanno chiesto di mantenere la riservatezza». «La secretazione - ribadisce il ministro della Difesa - è frutto di una decisione condivisa in sede informale Ue, con ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) La lista dellefornite dall'Italia allaa resta top secret per non provocare laa. A spiegarlo davanti alle commissioni riunite Difesa di Camera e Senato è ilLorenzo Guerini. Sono almeno «tre» i «motivi» per i quali l'Italia ha secretato «la lista degli armamenti che» il nostro Paese «sta fornendo all': per non far percepire alla parte russa in termini provocatori questa attività, avendo cura di non enfatizzarne la comunicazione; per non rendere note le eventuali vulnerabilità e criticità delle forze armate ucraine» e «perché in certi casi i Paesi produttori dihanno chiesto di mantenere la riservatezza». «La secretazione - ribadisce ildella Difesa - è frutto di una decisione condivisa in sede informale Ue, con ...

