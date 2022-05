Ultime Notizie – Ladispoli, Polizia incontra gli anziani per sensibilizzarli sul rischio delle truffe (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella giornata di domenica 8 maggio il personale del commissariato di Ladispoli incontrerà i frequentatori del centro anziani della città allo scopo di sensibilizzarli riguardo al fenomeno delle truffe agli anziani, nell’ambito di una campagna di sicurezza per le persone anziane organizzata dalla Questura di Roma. L’appuntamento di domenica prossima vuole essere la prima tappa di una serie di iniziative che riguarderanno il territorio di Ladispoli e dei comuni limitrofi, attraverso cui gli agenti del commissariato forniranno utili informazioni e consigli, preziosi per evitare di incappare in un fenomeno che, anche attraverso un’adeguata sensibilizzazione, può essere efficacemente contrastato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Nella giornata di domenica 8 maggio il personale del commissariato diincontrerà i frequentatori del centrodella città allo scopo diriguardo al fenomenoagli, nell’ambito di una campagna di sicurezza per le persone anziane organizzata dalla Questura di Roma. L’appuntamento di domenica prossima vuole essere la prima tappa di una serie di iniziative che riguarderanno il territorio die dei comuni limitrofi, attraverso cui gli agenti del commissariato forniranno utili informazioni e consigli, preziosi per evitare di incappare in un fenomeno che, anche attraverso un’adeguata sensibilizzazione, può essere efficacemente contrastato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

