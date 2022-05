Ucraina: crimini senza fine (Di giovedì 5 maggio 2022) Condomini ridotti in cenere con i loro abitanti (oltre 2.600 i morti tra i civili, compresi 217 bambini), prigionieri massacrati. È la contabilità altamente provvisoria del conflitto in Ucraina su cui riflette l’inviato di Panorama, che racconta molti di questi delitti di guerra. Ora sulle responsabilità di entrambe le parti si mobilitano gli esperti internazionali, tra cui una squadra italiana. Kira ha vissuto in pace solo un mese. Poi è iniziata l’invasione russa e ha passato gran parte della sua breve esistenza in guerra. Il 23 aprile, alle 14.30, quando Iuri Glodan, il papà, andava a fare la spesa per la vigilia della Pasqua ortodossa, la neonata è stata spazzata via da un missile russo precipitato al quarto piano di un condominio popolare alla periferia di Odessa. Assiemea Kira sono morte la mamma, Valeria, e la nonna Liudmila che era nata e cresciuta in Russia a ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Condomini ridotti in cenere con i loro abitanti (oltre 2.600 i morti tra i civili, compresi 217 bambini), prigionieri massacrati. È la contabilità altamente provvisoria del conflitto insu cui riflette l’inviato di Panorama, che racconta molti di questi delitti di guerra. Ora sulle responsabilità di entrambe le parti si mobilitano gli esperti internazionali, tra cui una squadra italiana. Kira ha vissuto in pace solo un mese. Poi è iniziata l’invasione russa e ha passato gran parte della sua breve esistenza in guerra. Il 23 aprile, alle 14.30, quando Iuri Glodan, il papà, andava a fare la spesa per la vigilia della Pasqua ortodossa, la neonata è stata spazzata via da un missile russo precipitato al quarto piano di un condominio popolare alla periferia di Odessa. Assiemea Kira sono morte la mamma, Valeria, e la nonna Liudmila che era nata e cresciuta in Russia a ...

