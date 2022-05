Advertising

realtimetvit : Quattro proprietari di casa, ma solo uno dice la verità. ???? La sfida è riuscire a indovinarlo! #QuestaÈCasaMia! ar… - tommaso_zorzi : Il nuovo spot ?? - tommaso_zorzi : Ma solo a me Twitter funziona male oggi? @elonmusk gioia che stiamo facendo oggi? Siamo in hangover dal MET? - blogtivvu : Tommaso Zorzi ha voluto Stefania Orlando a Discovery? Parla la ex gieffina - rebev_ : la manager di nunzio è la stessa di tommy stanza e io sto aspettando solo il giorno in cui nunzio e tommaso zorzi si incontreranno. -

Stefania Orlando dopo le sue esperienze a Mediaset e Rai sbarca a RealTime per lo show Questa È Casa Mia del suo amico vip e vincitore del Grande Fratello Vip 5,. Il giornalista del settimanale di cronaca rosa Chi Alessio Poeta le ha domandato: 'Real Time per una come lei non è una rete un po' stretta'. L'ex gieffina vip e conduttrice ...Dalla partecipazione al GF Vip al quasi 'no' detto a Barbara D'Urso per La Pupa e Il Secchione, sino al programma insieme asu Discovery. Stefania Orlando e i reality show 'Il reality ...Tommaso Zorzi ha voluto Stefania Orlando a Discovery Parla la ex del Grande Fratello Vip: ecco come è stata scelta per il nuovo show.Mercoledì sera si sono spalancate le porte del Palafiemme di Cavalese, in Trentino, per la premiazione dei migliori atleti fiemmesi che si sono distinti nella stagione estiva 2021 e invernale 2021-22.